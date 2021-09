Na tarde desta última quarta-feira, (8) o deputado estadual Coronel David (sem partido), ainda em Brasília-DF, se reuniu com a Ministra da Agricultura Tereza Cristina, onde puderam tratar sobre ações em relação à segurança no campo e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Ainda foi pauta desse encontro o futuro político dos dois parceiros de longa data.

“É uma honra poder visitar a Ministra da Agricultura Tereza Cristina e discutir sobre melhorias ao nosso Estado e ao país, além de reforçar a nossa caminhada juntos em 2022 e buscando fortalecer ainda mais a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro”, afirmou o parlamentar.

“É com muita alegria que recebo o nosso deputado estadual Coronel David, um parceiro de longa data, pois trabalhamos juntos no passado e essa parceria continua firme. É um prazer enorme discutir pautas importantes como o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, a segurança do campo e o nosso futuro na política, claro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro,” concluiu a ministra. A visita ainda contou com a presença do suplente de senador e gerente de Promoção Internacional de Projetos Especiais da Embratur, Rodolfo Nogueira.