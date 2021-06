Usando tornozeleira eletrônica, Fahd Jamil (79) réu na Operação Omertà deixou na quarta-feira (10) à noite a sede do Garras depois de 51 dias preso. O “Rei da Fronteira” deixou a carceragem do Garras em um Jaguar branco, por volta das 20h de ontem para cumprir prisão domiciliar em um apartamento da Capital. Um segundo veículo SUV foi utilizado para transportar colchão, roupas, cobertas e itens pessoais usados por Fahd enquanto esteve detido. Fahd passa agora a ser monitorado 24 horas por meio de tornozeleira eletrônica. Ele entregou passaporte à polícia e está proibido de deixar a cidade, sem autorização da justiça. E não receberá visitas que não seja autorizada. Fahd Jamil ganhou liberdade monitorada após a perícia médica indicar que ele não tem condições de saúde para ficar preso, principalmente por causa de problemas respiratórios crônicos. juiz Roberto Ferreira Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Campo Grande assinou o benefício sob a condição do pagamento de 900 salários-mínimos, equivalente a R$ 950 mil.