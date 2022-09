O Debate Midiamax acontece na próxima segunda-feira (19) às 20 horas da próxima segunda-feira (19). A transmissão será realizada em tempo real para os 79 municípios do Estado pela TV Uol, home do Jornal Midiamax, Facebook, YouTube, TVE, TV Imaculada e Rádio Difusora. Além de rádios do interior de Mato Grosso do Sul. Os oito candidatos ao Governo do Estado Adonis Marcos (Psol), André Puccinelli (MDB), Capitão Contar (PRTB), Eduardo Riedel (PSDB), Giselle Marques (PT), Magno de Souza (PCO), Marquinhos Trad (PSD) e Rose Modesto (União Brasil) confirmaram presença no debate.

Com informações do Midiamax