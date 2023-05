DEC/Operário goleia o Praia Clube e segue vivo na Taça Brasil de Futsal

Em busca da classificação as quartas de final, o Douradina/Operário venceu sua primeira partida na 30ª Taça Brasil de Futsal Feminino – Divisão Especial 2023, na tarde desta quarta-feira(24).

O Galo goleou a equipe do Praia Clube, de Minas Gerais, por 5 a 0, no ginásio da Unopar, em Londrina(PR).

No 1º tempo os gols da partida foram marcados pela Aninha, Tai e Duda. Na segunda etapa, a Carol fez o dela, e a artilheira Tai marcou novamente, fechando a goleada.

A partida foi vàlida pela terceira rodada do grupo B, da Taça Brasil, e o resultado colocou as meninas do Operário na 3ª colocação do grupo, com três pontos conquistados.

O Operário vinha de duas derrotas nas primeiras rodadas, perdendo de 4 a 0 para o Celemaster (RS) na estreia, e de 2 a 1 contra o Clube Resenhas (GO).

A vitória contra o Praia Clube deixa vivo na competição o único representante de Mato Grosso do Sul, que pode chegar a próxima fase, em caso de vitória, na partida da 4ª rodada, que será contra o Ace 2 de Janeiro (BA), nesta quinta-feira(25), às 18h45, horário de MS.

COMPETIÇÃO

A competição está sendo sediada em Londrina (PR), com inicio no dia 21 e seguindo até o dia 27, com os jogos acontecendo no ginásio da Unopar.

O DEC/Operário e mais 14 equipes estão na competição, divididas em três grupos de cinco equipes. Mato Grosso do Sul caiu no grupo B e enfrenta, na 1ª fase, o Clube Resenhas (GO), o Ace 2 de Janeiro (BA), o Celemaster (RS) e o Praia Clube Futel (MG).

Passam para as quartas de final os primeiros e segundos colocados de cada grupo, assim como a primeira e a segunda melhores campanhas dos terceiros colocados.

Os jogos estão sendo transmitidos na internet pela Confederação Brasileira de Futsal de Salão (CBFS).

As demais equipes na competição são: Leoas da Serra (SC), SK Boa Esperança (ES), House Via Motos (MT), Sodearpe (PE), Londrina (PR), ADTB (PR), Adef (DF), Taboão Magnus (SP), Estrela do Norte (AM) e Copag (TO).

