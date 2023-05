Dec/Operário sofre empate no fim e dá adeus a Taça Brasil de Futsal

O Douradina/Operário empatou em 2 a 2 contra o Celemaster Uruguaianense, do Rio Grande do Sul, e deu adeus à 30ª Taça Brasil de Clubes de Futsal.

A derrota sul-matogrossense obteve contornos dramáticos, uma vez que as meninas de Mato Grosso do Sul, que precisavam vencer para se classificarem, sofreram o empate faltando menos de 2 minutos para o término do confronto, disputado no Ginásio De Esportes Darcy Cortez, em Londrina, no Paraná.

Não bastasse o gol nos instantes finais, O Douradina/Operário saiu atrás logo aos 47 segundos de jogo. Após bate-rebate, Mariazinha finalizou de pé-direito na saída da goleira Jhow. A defensora do time de MS conseguiu tocar na bola que foi para as redes sem muita força.

Após o gol de início, o Dec/Operário buscou a recuperação na partida. Aos poucos, conseguiu equilibrar o confronto contra a equipe gaúcha.

Com três minutos para o fim da primeira etapa e após confusão na área adversária, a árbitra Paula Kamila Silva Cirilo, viu pênalti após a finalização de Aninha ser interceptada pelo braço de Ana Clara. A pivô do clube de MS bateu e converteu, igualando o confronto.

Na volta do intervalo, o confronto foi muito franco entre as as equipes, com as goleiras bastante atentas nas chances criadas pelas equipes. Melhor na volta do intervalo, o time de MS já iniciou a segunda etapa mais incisivo, visto que só a vitória garantia a classificação das meninas.

Autora do gol do Dec/Operário, Aninha apareceu novamente aos 7’ da etapa complementar, girou em cima de Natália e bateu de bico, bola no ângulo, sem chances para a goleira Marinel. À frente no placar, o clube manteve a mesma intensidade no confronto.

Equilibrado, o clube sul-mato-grossense dava mostras de que voltaria para Mato Grosso do Sul com a classificação garantida, ao passo que o dono de melhor campanha, o Celemaster necessitava do empate para se garantir. Diante das necessidades, o clube gaúcho usou o recurso da goleira-linha e passou a coordenar no fim da partida. Com mais volume, a goleira Marinel acionou Emilly que encontrou Ana Clara.

A atleta do time gaúcho finalizou na saída da goleira Jhow e empatou a partida com menos de 2 minutos para o fim do confronto. Com a vantagem do empate, as gaúchas seguram a igualdade até o fim e garantiram a classificação para as semifinais da competição. Derrotado, o Dec/Operário foca apenas na Copa do Brasil da categoria.

Ao Correio do Estado, o treinador da equipe sul-mato-grossense, Luis Gustavo, destacou a boa competição realizada pelas meninas.

“Nosso grupo é muito forte, meninas de muita qualidade, com pouco recurso conseguimos extrair coisas boas dela. Acredito que se tivéssemos mais apoio, uma estrutura melhor para elas, elas poderiam fazer muito mais do que já fazem”, disse.

Questionado sobre o nível da competição, o treinador disse que espera igualar em qualidade técnica e em investimento com as equipes mais fortes da liga.

“Esperamos um dia chegar ao mesmo nível ou próximo, em relação ao investimento que as outras equipes têm aqui. Receber elogios das principais equipes, como Taboão, Leoas, pedidos para entrarmos na Liga, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito e que o reconhecimento fora do MS acontece. Agora esperamos ter reconhecimento e apoio dentro do nosso estado também”, finalizou.

Equipes

Operário – 12 – Jhow; 5 – Mirella; 17 – Barbara; 55 – Bruninha; 4 – Carla; 10 – Carol; 7 – Duda; 1 – Polyana; 11 – Tai; 9 – Aninha

Celemaster – 13 – M. Loures; 17 – Ana Clara; 20 – Betinha; 5 – Emylli; 21 – Lavinia; 10 – Luciandre; 8 – Marcela; 4 – Mariazinha; 28 – Japa; 19 – Marinel; 9 – Bebel; 94 – Natalia; 11 – Talita; 12 – Yasmin

Local: Ginásio De Esportes Darcy Cortez

Árbitra Principal: Paula Kamila Silva Cirilo

Árbitra Auxiliar: Aline Ribeiro

Terceira Árbitra: Mayara Da Silva Rosa