DECON dá batida em açougue e encontra carne podre e mortadela vencida há 3 anos no Guanandi em Campo Grande. Além de queijo e presuntos vencidos. Carnes eram acondicionados de foram irregular. O comércio estava com alvará vencido desde de 2021; e foi lacrado. Uma cliente se espantou com a presença dos fiscais dizendo que “achava tudo limpo e organizado”.