DECON faz “batida” em tabacaria no Nova Lima

“Batida” em tabacaria pela DECON resulta na apreensão de cigarros eletrônicos contrabandeados, tabacos de sabor na Rua Zulmira Borba no Nova Lima em Campo Grande. Os produtos resultados de contrabandos não possuem permissão para serem comercializados no Brasil. O dono do comércio foi levado para a delegacia, onde deve prestar esclarecimentos. Se preso, ele poderá responder pelos crimes de contrabando e venda de produto impróprio para consumo.