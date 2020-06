Conforme o novo Decreto publicado nesta Quarta-feira (24), no Diário Oficial do Município, determina em seu Artigo 1º, a obrigatoriedade “uso de máscaras de proteção facial em todos os espaços públicos e privados de acesso ao público em geral, no âmbito do município de Campo Grande, durante a emergência da COVID-19.” A proteção também é recomendada dentro de veículos automotores, quando tiver mais de uma pessoa.

O documento esclarece ainda que não é obrigatório uso de máscaras nas seguintes situações: para a prática de atividades físicas e esportivas em geral. Em áreas de alimentação, como restaurantes, cafés e praças de alimentação, a utilização de máscaras também não será exigida durante o consumo de alimentos.

Em seu artigo 6º, a portaria descreve que o descumprimento das medidas “poderá acarretar aos agentes infratores a comunicação às autoridades públicas, para fins de apuração de descumprimento de medidas sanitárias preventivas, sem prejuízo de demais responsabilizações civis e administrativas.

As determinações da administração municipal se estenderão até nova portaria a ser publicado, conforme situação, relacionada ao Coronavírus.