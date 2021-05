Novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado modifica limitação de 50 pessoas em participação de eventos, shows, reuniões e festividades para 50% da capacidade instalada. O novo texto altera inciso do decreto nº 15.644 de 31 de março de 2021.

Agora, a realização de eventos, reuniões e festividades em clubes, salões, centros esportivos e afins não fica mais restrita a número de presentes. Nesse sentido, com a alteração, o inciso II passa a considerar que há limitação de atendimento ao público de, no máximo, 50% de sua capacidade instalada.

As a orientação segue de manter distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas presentes no local e ao protocolo de biossegurança aplicável ao setor, como uso de máscaras. Com as alterações, o decreto passou a valer na data de sua publicação.

A mudança é justificada no texto considerando relatório apresentado ao comitê do (Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) do dia 10 de maio, que divulgou a mudança de bandeiras valendo a partir de hoje (13).

A liberação vale independente das bandeiras do Prosseguir. Mesmo que esteja com classificação cinza, como Juti e Guia Lopes atualmente, os eventos podem ser retomados se não houve no município nenhum decreto ainda mais restritivo.