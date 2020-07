Cumprindo a normatização do decreto municipal publicado nesta quarta-feira (15.7) que suspende atividades não essenciais nos sábados e domingos como medida para conter o avanço do novo coronavírus, aulas e exames presenciais realizados aos fins de semana pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) na Capital estão suspensos até o dia 31 de julho. A medida afeta as aulas e exames de direção veicular, além dos cursos de reciclagem para condutor infrator e atualização de instrutor de trânsito. A diretora da educação do órgão, Elijane Coelho, comenta que todos os alunos serão remarcados para que nenhum deles seja prejudicado. “Ao final do decreto, nossa equipe da Escola Pública de Trânsito entrará em contato com o os alunos para informar nova data”, explica.

A diretora de habilitação, Loretta Figueiredo, enfatiza que o órgão tem realizado exames de direção veicular aos sábados, mas que os alunos não serão prejudicados. “Não haverá cancelamento de exames pois o agendamento só abre as sextas-feiras, ou seja, nenhum aluno estava agendado para este e o próximo sábado”.

O Detran ressalta que os exames continuam sendo realizados com toda a segurança, como uso de máscara, higienização do veículo a cada aluno e disponibilização de álcool 70 no interior do veículo. Já as aulas teóricas são realizadas com número reduzido dos alunos, distanciamento das carteiras e álcool em gel nas salas de aula.