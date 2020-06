A Prefeitura de Campo Grande publicou na manhã desta sexta-feira (26), no Diário Oficial do Município (Diogrande), número 14.346, o decreto que altera as regras a serem adotadas pelas cooperativas que regularmente realizam o transporte intermunicipal de passageiros em vans, partindo ou chegando ao município de Campo Grande. De acordo com o texto, é obrigatório o desembarque dos passageiros de transporte intermunicipal em veículos vans na Capital, no endereço da sede das Cooperativas, quais sejam elas.