O Prefeito de Campo Grande (MS), Marquinhos Trad (PSD) não irá prorrogar o decreto que restringe atividades comerciais. Caberá a cada município definir como será a partir de segunda-feira (5). “Em Campo Grande vamos flexibilizar. Nossa decisão é o retorno das atividades de atacado e varejo. Vamos reabrir academias, salão de beleza, escolas”, declarou o prefeito. O decreto com as flexibilizações deve sair no Diário Oficial de quarta-feira (31).

"Estamos apenas decidindo de vai abrir até 16h, 17h ou 18h ou se nós vamos limitar o horário de acordo com cada tipo de segmento", informou Marquinhos. E por fim o prefeito explicou que está aguardando dados para definir sobre o toque de recolher. "Vai ser entre 20h, 21h e 22h", adiantou.