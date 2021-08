Com o tema Defensoria Sistêmica, Jamile Gonçalves Serra Azul, Defensora Pública de Mato Grosso do Sul, lança, no dia 20 de agosto, sua mais nova obra que retrata conceitos do terapeuta alemão Bert Hellinger nos conflitos jurídicos. O lançamento será por meio de uma Live, às 18 horas (horário de MS) pela página do Instagram @defensoria.sistemica e terá a participação especial do Juiz Sami Storch, criador da expressão Direito Sistêmico.