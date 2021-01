A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emitiu aviso de chuvas que podem ser intensas e pontuais em Mato Grosso do Sul. A mensagem disparada pela instituição para os números cadastrados no 40199, orienta que a população evite áreas alagadas ou com inundações. Outra recomendação para pessoas que residem em áreas com risco de enxurradas é não manter animais de estimação acorrentados.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há risco de chuva de até 50 mm, ventos intensos de até 60 km/h, e queda de granizo. O alerta, válido até amanhã (30) as 10h, abrange 66 municípios sul-mato-grossenses das áreas sul e sudoeste, pantanal, centro norte e leste.

Monitoramento chuvas

A Defesa Civil, juntamente com o Imasul e autoridades municipais, segue monitorando o nível dos rios em Mato Grosso do Sul.

Boletim n° 1.605 da Sala de Situação do Imasul emitido nesta sexta-feira (29) mostra que o Rio Miranda continua subindo.

Em Miranda o nível da agua está acima da cota de emergência com 765 cm. Segundo a Defesa Civil de Miranda, o nível normal é de 2.5 a 3 metros. “São 13 famílias desalojadas, que foram para casa de familiares, e 12 desabrigadas que estão amparadas pela assistência social do município”.

O Rio Miranda na estação Estrada MT-738 no Distrito Aguas de Miranda, que já havia voltado ao nível considerado normal, voltou a cota de emergência e a última medição registrou nível de 655 cm.

Confira aqui o boletim da sala de situação.