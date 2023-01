A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com base nas informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alertou que após 12h de fortes chuvas por todo Mato Grosso do Sul, somando 159,02 mm, formou-se várias áreas alagadas, principalmente em Campo Grande e Coxim, mas o alerta de cuidado é para todo o Estado.

“É muita água, em um curto espaço de tempo e estas áreas alagadas se formam, pois os sistemas de drenagem não suportam essa quantidade de chuva. Então nosso alerta é que a população desvie e opte por rotas alternativas ao encontrar locais que estão nesta situação”, disse o Tenente Coronel BM Fábio Santos Coelho Catarineli, coordenador estadual da Defesa Civil.

A previsão indica tempo instável em todo o Estado nesta quarta-feira (4), com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As chuvas devem ser mais generalizadas e podem ocorrer a qualquer hora do dia. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as instabilidades são favorecidas pelo avanço de uma nova frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade.