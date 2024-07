Defesa Civil de MS abre inscrições para curso de formação de agentes voluntários de proteção

Para aperfeiçoar as ações de proteção e defesa civil que têm por atribuição realizar atividades voltadas à prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação em casos de desastres, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul promove o Curso de Formação de Agentes Voluntários.

Com o objetivo de capacitar e qualificar pessoas que queiram atuar como agente voluntário de defesa civil em situações de desastres, emergência e calamidade pública, o curso terá carga horária de 20 horas e será ministrado por agentes da Defesa Civil durante o período noturno, no auditório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

São 90 vagas disponíveis e qualquer cidadão com mais de 18 anos pode se inscrever pelo formulário on-line, disponível neste link. O prazo para inscrição segue até 13 de julho, com início do curso dia 15 de julho. O agente voluntário poderá atuar em qualquer localidade do Estado e até mesmo fora, caso seja requisitado para o trabalho, conforme necessidade, podendo receber ajuda de custo pelo trabalho desenvolvido.

“É importante a capacitação das pessoas que se voluntariam nos serviços de apoio à comunidade. A finalidade desta formação de agentes voluntários, a ser aplicada pela Defesa Civil, é qualificar estes cidadãos com competências que possibilitem a redução de riscos e a minimização dos desastres que possam ocorrer nas localidades onde forem atuar”, explica o coordenador-geral da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, coronel Hugo Djan Leite.

O coordenador destaca que além das competências curriculares, o ensino em defesa civil deve enfatizar a importância do trabalho de proteção comunitária para os municípios e permitir o desenvolvimento de instrumentos estratégicos e táticos contínuos.

“Já temos um corpo de voluntários à disposição que nos auxiliam, contudo, também vamos qualificar aqueles que têm interesse em fazer parte da nossa equipe”, ressalta Djan Leite.

Os temas abordados possuem relação direta com os atendimentos que a Defesa Civil realiza em situações de adversidade quando é acionada. O conteúdo passa por noções de primeiros de socorros e incêndios florestais, radioamadorismo, histórico, hierarquia e disciplina na Defesa Civil, fora o dia de campo com aula prática.

