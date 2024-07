Defesa Civil de MS recebe R$ 13,4 milhões para ajuda humanitária e ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC/MS), conseguiu através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a liberação de R$ 13,4 milhões para execução de ações de resposta da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul no enfrentamento aos incêndios florestais no Pantanal. A portaria foi publicada hoje (16) no Diário Oficial da União.

O recurso é destinado a atender todos os órgãos estaduais, sejam instituições oficiais ou ONGs que estejam envolvidos no combate aos incêndios florestais no Pantanal. No total, serão repassados R$ 13.422.870,49, que serão utilizados para a aquisição de combustível, EPIs, ajuda humanitária às comunidades ribeirinhas, locação de veículos e equipamentos para combate à incêndios florestais.

Conforme a portaria, o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação desta terça-feira. A prestação de contas deverá ser feita em prazo de 30 dias a partir da vigência contratual.

“Por determinação do governador Eduardo Riedel, estes recursos de importância estratégica serão empregados nas ações de resposta no combate aos incêndios e também para ajuda humanitária no Pantanal. No Plano de Trabalho que fizemos, será feita a aquisição de alimentação e água potável para atender à população ribeirinha pantaneira atingida pelos incêndios, uma ação inédita planejada e realizada pelo Governo do Estado”, destaca o coordenador-geral da Defesa Civil, coronel Hugo Djan Leite.

No momento, as equipes de combate aos incêndios mantêm trabalho de rescaldo na maior parte da região pantaneira. Atualmente há 95 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros do Estado atuando na Operação Pantanal 2024, dos quais 60 estão nas equipes de combate em solo e 35 compõem o SCI, distribuídos em Campo Grande e Corumbá.

A Operação também conta com o apoio de militares da Força Nacional de Segurança Pública, das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira), da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, ONGs de proteção ambiental, além de agentes do Ibama, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.