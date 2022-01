A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul disparou SMS alertando a população para chuvas de intensidade moderada a forte no Estado. “Alerta com grau de severidade muito alta para chuvas intensas pontuais. Evite áreas alagadas”, informa a mensagem que chegou no final desta tarde aos números cadastrados no 40199.

Conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia, válido até quinta-feira (27) de manhã, Mato Grosso do Sul pode ter chuvas com acumulados que vão de 50mm a 100mm/dia, além de ventos intensos que podem atingir entre 60-100 km/h com chance de queda de granizo. O alerta na colorações amarelo, de perigo potencial de chuvas intensas, vale para maior parte do Estado, e o laranja, perigo de tempestade, para região sul e faixa leste.

Entre as instruções do Inmet estão: em caso de rajadas de vento não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois há risco de queda e descargas elétricas. Se houver a possibilidade desligar aparelhos elétricos da tomada e o quadro geral de energia.

Alertas Defesa Civil

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul conta com um serviço de SMS que dispara alertas diversos para o cidadão cadastrado.

O serviço oferecido gratuitamente é uma ferramenta importante pois os alertas vêm com orientações. Para aderir ao sistema, o cidadão deve enviar mensagem de texto para o número 40199 com o CEP da residência.

A partir do cadastramento, o telefone e o endereço são automaticamente incluídos na lista de envio dos alertas sempre que houver risco de desastres naturais na região indicada.

Vale ressaltar que a ferramenta não se trata de previsão do tempo, mas de alertas que serão enviados sempre que houver situação que requeira atenção especial ou medidas preventivas.