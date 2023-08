Defesa Civil envia equipe a Dourados para avaliar danos causados pela chuva

A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul encaminhou uma equipe para atuação no município de Dourados, para avaliar os estragos ocasionados pelas chuvas na cidade após tempestades que ocorreram desde quarta-feira (31). Ao chegar no local será feito um levantamento junto com a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros.

Segundo o órgão estadual será feito um levantamento sobre os transtornos e prejuízos que ocorreram em Dourados, assim como pessoas afetadas em função da chuva na cidade. A expectativa é que até o final do dia seja divulgado um balanço sobre o cenário no município. Informações preliminares dos órgãos municipais apontam imóveis que foram destelhados, grande números de árvores caíram durante o temporal, inclusive atingindo carros.

Por enquanto não houve nenhuma demanda ou deliberação para outros municípios do Estado, para atuação das unidades da Defesa Civil, mas que estão em alerta para eventuais problemas e ações ao longo do dia.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) fez a previsão de chuvas em diferentes cidades do Estado desde a última terça-feira (29), acompanhadas de tempestades com raios e rajadas em todas as regiões. Essas instabilidades ocorrem devido a passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, tem atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai que favorece a formação de chuvas.

A Defesa Civil alerta a população que em caso de chuvas e rajadas de vento são: não deve se abrigar debaixo de árvores; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. A pessoa que for afetada pode entrar em contato com o órgão pelo número 199 ou acionar o Corpo de Bombeiros no 193.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Prefeitura de Dourados