Defesa do ex-prefeito de Campo Grande Gilmar Olarte preso na quarta-feira (5) por corrupção e lavagem de dinheiro entrará nesta quinta-feira (6) com um pedido de anulação de julgamento. A prisão ocorreu após cumprimento de mandado da 1ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande.

O advogado Kárlen Karim Obeid que representa Olarte destacou que “a decisão no qual condenou o ex-prefeito a oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado já transitou em julgado”. De acordo com o defensor na última manifestação, a defesa havia suscitado material processual não especificado que não foi apreciado pelos desembargadores no TJMS (Tribunal de Justiça de MS). “Como eles não apreciaram a matéria, houve nítida violação de defesa e por isso vamos ingressar, ainda hoje (6), com pedido de revisão criminal pedindo a anulação do julgamento”, detalhou o Dr. Kárlen Karim Obeid.

O advogado ainda relatou que após se encontrar com Olarte na manhã de hoje dize que “Ele está bem, tranquilo, e convicto de que está sendo injustiçado”. Após passar por exame de corpo de delito Olarte foi encaminhado ao Presídio Fechado da Gameleira I, conhecido como “Supermáxima” onde deverá passar os próximos 10 dias em triagem para a Covid-19. A cela tem capacidade para 24 homens.