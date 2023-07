Defesa tenta anular novamente júri da execução de Matheus

No retorno do júri popular a defesa fez novamente uma nova tentativa de anular o julgamento da execução de Matheus Coutinho. A defesa alega de que o fato da sessão ter sido transmitida ao vivo por veículos de comunicação poderia atrapalhar o júri. Estão no banco dos réus Jamil Name Filho, Vladenilson Olmedo e Marcelo Rios pelo assassinato de Matheus, em abril de 2019.

“As defesas se surpreenderam com a notícia que chegou ao final da manhã de que estava havendo uma transmissão online de todo o conteúdo do julgamento. Isso traz uma preocupação e por dever de ofício impugnação. Precisamos registrar e pedir em ata. A preocupação não é por transparência com acesso social, que faz muito bem. A preocupação é com a incomunicabilidade das testemunhas, porque teremos testemunhas que estão chegando agora, não sabemos se acompanhou o julgamento pela manhã ou não, temos testemunhas ainda na sequência dos dias e isso pode acarretar já nulidade do julgamento. Se houve testemunhas que presenciaram a manifestação. Então, respeitosamente, que considere”, pediram os advogados.