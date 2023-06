Déficit de armazenagem em Mato Grosso preocupa ministro Fávaro

Conforme o ministro, a situação do armazenamento melhorou muito no governo Dilma Rousseff, quando foi criado o PCA – Programa para Construção e Ampliação de Armazéns. “Mas piorou muito de lá para cá e voltamos a ter déficit de armazenagem”, afirma.

Para tentar equalizar a situação, diz o ministro, o Plano Safra 2023/24 aumentou os recursos em 80% para a construção de silos para até 6 mil toneladas, para médios produtores. “Para os demais (grandes produtores), foram incrementados em 60%”, pondera.

Segundo Fávaro, as taxas de juros para a construção de silos também foram reduzidas, ficando em 7% ao ano para o médio produtor e em 10% ao ano para o grande, com pagamento em 10 anos para ambos.

Seguro Rural

Outro destaque apontado pelo ministro foi o seguro rural, tão importante para os produtores, principalmente os gaúchos, que sofrem com problemas climáticos. “Nos últimos quatro anos, o Rio Grande do Sul enfrentou intempéries climáticas em três”, lembra.

No Plano Safra 2022/23, foram alocados R$ 2 bilhões para o seguro rural, mas o montante não foi atingido, de acordo com Fávaro. “Para este ano, queremos chegar neste valor”, afirma. “Também destaco os recursos para comercialização, que subiram de R$ 1,6 bilhão do ano passado para R$ 5,5 bilhões neste ano”, completa.