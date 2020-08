O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (17) a empresa vencedora do processo licitatório para reforma da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Municipal de Coxim. Conforme publicação no DOE-MS, a obra terá custo de R$ 3,5 milhões. Incluindo a revitalização do pátio de aeronaves, o recapeamento das pistas de pouso, decolagem e taxiamento, com implantação de cerca operacional, será executado pela empresa Sollis Terraplenagem e Pavimentação.

Segundo a Agesul, o próximo passo do processo é a elaboração do contrato entre o Estado e a construtora para depois ser dada Ordem de Início de Serviço (OIS) – o que deve acontecer nas próximas semanas. A revitalização do aeroporto de Coxim faz parte do rol de investimentos que a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) faz em Mato Grosso do Sul em parceria com o Governo do Estado. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, com R$ 116 milhões estão ativos projetos de melhorias nos aeroportos de Campo Grande, Dourados, Bonito e Coxim.