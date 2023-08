Definidas datas e horários das quartas da Libertadores e Sul-Americana

A torcida alvinegra está contente com a campanha histórica do time e confiante no título

Com direito a churrasco e samba, a torcida Pantanal Fogo se reúne para assistir aos jogos do líder do campeonato, Botafogo. E nesse domingo (6) não foi diferente, os alvinegros se reuniram na conveniência Chefia, que abre o espaço de lava jato apenas para a torcida botafoguense, para assistir o embate do glorioso com o Cruzeiro, pela 18ª rodada do brasileirão.

O Botafogo é líder isolado do campeonato, e a torcida está encantada e confiante com o time. Conrrado Bueke, de 24 anos, é o presidente da Pantanal Fogo e comenta que esse ano tem notado a adesão aos jogos aumentar. Bueke é de Rondônia, e desde 2017, quando se mudou para Campo Grande, faz parte da torcida.

Conrrado Bueke, presidente da Pantanal Fogo, acompanhado de sua família – Gerson Oliveira

“Eu lembro que eu cheguei aqui em 2017, o Botafogo estava na Libertadores, aquele jogo tenso contra o Grêmio, eu assisti sozinho, se moendo, até que eu encontrei um rapaz, o Mateus, ele é da Fúria (torcida) de Cuiabá, e ele falou ‘aí tem uma galera grande’, e ele me passou o contato da Cris e eu entrei no grupo”, disse Conrrado.

A torcida existe desde 2006, e Cristiane Rocha, conhecida como “Cris”, é uma das integrantes mais fiéis e antigas. Carioca da gema, conheceu a torcida através de um dos seus filhos, que achou o perfil no Orkut, e desde então fazem parte do grupo.

“Por incrível que pareça eu era flamenguista, aí eu ia ver o jogo e era uma briga lá dentro, aí um dia meu cunhado, Marcelo, me chamou pra ver o jogo do Botafogo, e foi 3 a 1 Botafogo no Flamengo e eu falei: ‘é isso que eu quero’. Não teve briga, não teve confusão, eu fui escolhida realmente”, disse Cris, que mesmo casada com um flamenguista, teve três filhos e dois netos botafoguenses.

Clara tem cinco anos e é neta de Cris, acompanha o Botafogo e gosta de Tiquinho Soares e Segovinha. E os pequenos alvinegros também marcam presença nos jogos, Luca e Antonella, de seis anos, acompanham o glorioso com as suas famílias, Luca gosta mais de Segovinha e Antonella de Tchê Tchê, todos estão confiantes com as vitórias do time carioca.

Fernando Villanueva é sócio do Chefia Conveniência e Lava-Jato, e confessa que o local não tinha pretensão nenhuma de se tornar um “bar”, mas aos poucos a torcida do Botafogo foi chegando, e o outro sócio foi abrindo o espaço para os alvinegros. “Pra torcida do Botafogo a gente abre uma exceção”, finaliza Fernando.

Valu Samba Trio comanda a festa da torcida – Gerson Oliveira

Quem estava comandando a festa da torcida era o Valu Samba Trio, que tem na percussão o botafoguense Deni Luz, que comenta que é uma emoção tocar para a galera alvinegra, que faz com que não só ele, mas os outros dois integrantes do grupo se sintam em casa. “O botafogo vai ser campeão”, torce o músico.

CONFIANÇA

Douglas Teixeira está sempre nos jogos da torcida botafoguense, e afirma que essa é a melhor fase da sua vida depois de 1995, quando o Botafogo conquistou seu segundo Campeonato Brasileiro.

O presidente Corrado comenta que a atuação do Botafogo está maravilhosa. “A gente que é dessa geração pós 95 nunca viu um time desse jeito, então é um êxtase muito grande”, diz.

“Essa campanha está maravilhosa, não tem nem o que dizer, é perfeita, mas só não é perfeita porque perdemos dois, mas está perto da perfeição”, comenta Cris.