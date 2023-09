Definido Senador na relatoria do projeto que prevê limite para juros no rotativo do cartão

O estado produziu, no ano passado, 22 milhões de toneladas de produtos agrícolas, volume 22,8% maior que em 2021

Apesar de um período de estiagem prolongada em algumas regiões durante 2022, e também de fortes chuvas em outras no mesmo ano, o valor bruto da produção agrícola de Mato Grosso do Sul bateu um novo recorde no ano passado e passou dos R$ 50 bilhões, 11,6% a mais que no ano anterior. O estado produziu, no ano passado, 22 milhões de toneladas de produtos agrícolas, volume 22,8% maior que em 2021.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Agrícola Municipal, índice que informa o volume da produção agrícola por município no País. Os dados do IBGE mostraram que o agronegócio no Estado foi resiliente no ano passado, apesar de o clima não ter ajudado em algumas regiões.

A soja responde por metade do faturamento do agronegócio de Mato Grosso do Sul, conforme a pesquisa. Em 2022 ela foi plantada em 3,96 milhões de hectares (e colhida em 3,65 milhões, sinal da quebra em algumas regiões) e resultou na produçãoii de 8,53 milhões de toneladas, cujo valor da produção atingiu R$ 24,76 bilhões.

O segundo maior produto em faturamento no campo em Mato Grosso do Sul é o milho em grão. O cereal foi plantado em 2,38 milhões de hectares, colhido em 2,37 milhões de hectares. A produção foi de 12,87 milhões de toneladas e o valor bruto da produção, de R$ 16,8 bilhões.

A cana-de-açúcar é o terceiro produto agrícola com maior faturamento no estado: R$ 5,9 bilhões. A área plantada e colhida é de 631,5 mil hectares, e a produção de 40,7 milhões de toneladas.

A quarta cultura mais significativa de Mato Grosso do Sul em termos de faturamento, conforme o IBGE, é a mandioca R$ 983,2 milhões. Foram 43,1 mil hecares plantados, 43 mil hectares colhidos, e uma produção de 957,4 milhões de toneladas.

O algodão em caroço gerou um faturamento de R$ 583,5 milhões no ano passado, conforme a Pesquisa Agrícola Municipal. Ele foi plantado e colhido em 24,49 mil hectares, e a produção atingiu 125,3 mil toneladas.

O sorgo, embora tenha sido a quarta cultura em área plantada (82,8 mil hectares), resultou em uma colheita de 304 mil toneladas, e em um faturamento de R$ 310 milhões.

As outras culturas tiveram o seguinte faturamento de produção em Mato Grosso do Sul: Aveia, R$ 63 milhões; trigo, R$ 76 milhões; feijão, R$ 82,6 milhões; arroz, R$ 83,7 milhões.

Municípios

O município de Maracaju é o município com o maior valor bruto de produção de Mato Grosso do Sul, conforme o IBGE. Com 662 mil hectares de área plantada, o município teve um vbp de R$ 5,39 bilhões no ano passado.

Dourados tem o segundo maior vbp do Estado: R$ 3,72 bilhões, em uma área plantada de 434.381 hectares. Sidrolândia teve o terceiro maior faturamento da produção agrícola: R$ 3,08 bilhões, em uma área de 467,6 mil hectares.

O vbp de Ponta Porã é o quarto maior de Mato Grosso do Sul: R$ 2,99 bilhões, com 520,4 mil hectares plantados. Acima dos R$ 2 bilhões ainda estão Costa Rica (R$ 2,35 bilhões), São Gabriel do Oeste (R$ 2,21 bilhões), Chapadão do Sul (R$ 2,02 bilhões) e Rio Brilhante (R$ 2 bilhões).

No clube das cidades cujo vbp está acima de R$ 1 bilhão estão Nova Alvorada, R$ 1,62 bilhão; Campo Grande, R$ 1,34 bilhão; Aral Moreira, R$ 1,32 bilhão; Amambai, R$ 1,1 bilhão; Caarapó, R$ 1,1 bilhão, Itaporã, R$ 1,1 bilhão; Laguna Caarapã, R$ 1,13 bilhão.

Soja

A hegemonia da produção de soja dentre as culturas plantadas no estado tem reflexos nacionais. O estado de Mato Grosso do Sul ocupa a 5ª posição, com 7,1% da produção nacional de soja. Em 2021, o estado era responsável por 9% da produção de soja do Brasil. Em relação à área plantada e à área colhida, MS apresentou o valor aproximado de 3,7 milhões de hectares para ambas variáveis.

Em 2022, a produção de soja no estado 8.538.611 toneladas foi 31,5% menor que o ano anterior (12.226.648 de toneladas). Na comparação com 2013, houve aumento de 47,7%. O estado de Mato Grosso continua com a maior produção nacional, sendo responsável por 26,2% de toda a soja colhida do país.

MS tem quinta maior produção de mandioca do país

Em 2022, a área colhida de mandioca, em Mato Grosso do Sul, foi de 43.070 760 ha, valor que representou queda de 1,6% em relação aos 43.760 ha de 2021 e aumento de 30,3% em relação aos 33.058 Quanto à quantidade produzida, MS ocupa a 5ª posição na classificação nacional com 957.446 t em 2022.

O número indica uma queda 4% em relação ao produzido em 2021 (de 997.672 t) e aumento de 32,6% em relação ao obtido em 2013. Na comparação com o estado do Pará, que é o maior produtor de mandioca do país (em 2022, colheu 4.157.308 t).

Assine o Correio do Estado