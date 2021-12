DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia apreendeu na quarta-feira (15) num caminhão de mudanças 1.916 kg de maconha e 18 kg de skunk. As investigações apontam um esquema de envio de drogas dentre mudanças que seriam levadas para outros Estados da Federação, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, por volta das 14 horas de ontem, uma equipe da DEFRON abordou, nas proximidades do distrito de Vila Vargas, BR-163, um caminhão de mudanças que seguia para o Estado do Rio de Janeiro. No momento da abordagem, o motorista parou o caminhão e fugiu em meio ao matagal.

Inspecionada a carga, embaixo de mobiliários diversos, composto em sua maioria por bens inservíveis, os policiais encontraram grande quantidade de fardos de maconha e pacotes com skunk. Enquanto isso, uma outra equipe da DEFRON abordou o motorista de um automóvel VW Gol, que atuava como batedor da carga ilícita transportada no caminhão.

Questionado, o motorista do Gol, residente em Dourados, sustentou que apenas acompanharia o transporte da mudança até o Estado do Rio de Janeiro, atuando a pedido de um conhecido cujo nome ele não revelou aos policiais. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo representado pela decretação de sua Prisão Preventiva. As investigações continuam para identificação e localização do motorista do caminhão.

Essa ação faz parte da Operação HÓRUS organizada pelo Programa VIGIA e coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal com apoio da CGFRON/DIOPI/SEOPI e em parceria com a SEJUSP-MS.