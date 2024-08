Delcídio do Amaral: Candidatura aprovada e confirmada pelo Ministério Público Eleitoral.

Em uma decisão recente que fortalece sua posição como candidato, Delcídio do Amaral, do PRD, teve sua candidatura aprovada pelo Ministério Público Eleitoral. A confirmação veio após a rejeição de uma ação que buscava cancelar seu registro, com o Ministério Público Eleitoral declarando que tal ação não possui fundamento sólido.



O Ministério Público Eleitoral deixou claro que a tentativa de anular a candidatura de Delcídio do Amaral em Corumbá carece de base e não é válida. Em sua manifestação oficial, o órgão destacou que a candidatura está em conformidade com as normas legais e que a ação de impugnação não apresenta argumentos substanciais que justifiquem a anulação.



Essa decisão representa um reforço significativo para a campanha de Delcídio, garantindo que ele possa prosseguir com sua candidatura sem mais obstáculos legais. Com o respaldo do Ministério Público, Delcídio do Amaral se prepara para avançar com seus planos e propostas para Corumbá, comprometido em trazer inovação e desenvolvimento para a cidade.



O candidato do PRD agora pode focar em sua campanha, apresentando suas diretrizes e metas para a população. Entre suas principais propostas estão a atração de investimentos, a melhoria da infraestrutura urbana, a promoção da sustentabilidade ambiental, e a integração regional para o crescimento econômico.

Com a aprovação formal do Ministério Público Eleitoral, Delcídio está pronto para seguir em frente e buscar o apoio dos eleitores, reafirmando seu compromisso com o progresso e o bem-estar de Corumbá.