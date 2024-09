Delcídio do Amaral define metas para impulsionar o desenvolvimento de Corumbá.

Em um evento recente, o candidato a prefeito de Corumbá Delcídio do Amaral (PRD), apresentou suas metas e propostas para o futuro de Corumbá, destacando seu compromisso em transformar a cidade e proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua população. Com uma visão clara e direcionada, suas diretrizes centrais foram delineadas para abordar diversos aspectos do desenvolvimento urbano e social.



Atração de Investimentos com Sustentabilidade Ambiental

Delcídio enfatizou a importância de atrair investimentos que não apenas impulsionem o crescimento econômico, mas também respeitem e preservem o meio ambiente. A proposta inclui parcerias com empresas que adotem práticas sustentáveis e promovam a conservação dos recursos naturais.



Geração de Emprego e Renda

Um dos principais focos da administração será criar oportunidades de emprego e fomentar o empreendedorismo local. Delcídio pretende implementar programas de capacitação e incentivos para pequenos e médios empresários, visando a geração de renda e o fortalecimento da economia local.



Infraestrutura Urbana com Acessibilidade e Mobilidade

A melhoria da infraestrutura urbana será central para a administração de Delcídio, com ênfase em tornar a cidade mais acessível e eficiente. Projetos de revitalização de ruas, construção de ciclovias e melhorias no transporte público estão entre as prioridades para garantir uma mobilidade adequada para todos os cidadãos.



Gestão Ética, Democrática e Eficiente

Delcídio compromete-se a adotar uma gestão que seja transparente, participativa e orientada para resultados. A proposta inclui a implementação de práticas de governança que promovam a participação ativa da comunidade e assegurem a integridade dos processos administrativos.



Políticas Setoriais Integradas

A administração de Delcídio pretende adotar uma abordagem integrada para as políticas públicas, abrangendo diversos setores essenciais para o bem-estar da população.