Delegação TCE-MS participa da 5ª edição do Congresso Técnico da OTC

A delegada responsável pelos atletas do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Marycleide Vasques, participou no último final de semana da 5º edição do Congresso Técnico ANOSTC realizado em Palmas, no Tocantins. No evento foram tratados os últimos detalhes sobre as regras dos jogos, a estrutura do evento, o novo aplicativo e a apresentação do kit dos atletas para as Olimpíadas desse ano dos Tribunais de Contas que será realizada de 22 a 29 de setembro. Este ano são esperados mais de 1200 atletas.

Os diretores e delegados foram recebidos pelo presidente do TCE-TO, André Luiz Matos. Jalapão. “Estamos felizes em sediar as Olimpíadas, especialmente no ano em que o Tribunal comemora 35 anos de existência. Aguardamos todos em setembro para uma grande festa de confraternização”.

O presidente da ANOSTC, Evandro de Santa Cruz Arruda, destacou que o Congresso Técnico foi uma oportunidade para discutir o projeto. “A presença dos delegados foi fundamental, pois eles agregam valor e ajudam a ANOSTC a evoluir e fazer a diferença na OTC.”

Para a delegada do TCE MS, Marycleide Vasques, a visita foi bastante positiva. “Fizemos uma inspeção detalhada dos locais de competição e ficamos satisfeitos com o que vimos. Ansiosos para rever nossos colegas e, com sorte, conquistar mais medalhas. Confio plenamente na preparação dos nossos atletas e na organização do evento”.

Este ano, 55 atletas do TCE-MS vão participar das Olimpíadas dos Tribunais de Contas.