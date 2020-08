SONORA-MS (Correspondente) – Confirmado o primeiro caso de COVID-19 hoje (31) na Delegacia de Polícia Civil do Município. O caso ocorreu com um investigador que se encontra em isolamento domiciliar. Uma funcionária do administrativo também testou positivo para o novo coronavírus. A assessoria de comunicação da Policia Civil informou que o Delegado Titular pediu a Prefeitura para realizar a desinfecção do prédio. A Gerente de Saúde, Indianra Dantas confirmou o teste positivo e disse que a desinfecção será realizada hoje.