DELEGACIA DE POLÍCIA DE PARANHOS REALIZA PALESTRA NA ESCOLA DR. MITSURO SAITO.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Paranhos, visitou, hoje, 12.04, à a escola Dr. Mitsuro Saito e realizou palestras em salas de aulas com a finalidade de orientar os estudantes sobre a responsabilidade em caso de ato infracional, repreender comportamentos reprováveis, bem como alertar sobre o cuidado com as “fake news”.

A equipe policial de Paranhos orientou os servidores da escola sobre a necessidade de comunicação de qualquer situação que possa gerar perigo ou tumulto à escola. Os policiais ainda alertaram os alunos sobre a necessidade de denunciar atitudes suspeitas a equipe pedagógica, bem como reforçou a importância de não disseminar notícias que tenham o objetivo de causar pânico na sociedade em geral

A Delegacia de Paranhos dará continuidade as palestras e realizará visitas em outras escolas da cidade.

Por meio de atividade preventiva realizada pela Polícia Civil, acalma-se a população e a comunidade escolar, trazendo sensação de paz a cidade de Paranhos/MS.