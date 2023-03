Delegacia Itinerante é instalada para atender a Aldeia de Dourados

Do dia 20 até o dia 24/03, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Dourados presta atendimento com a Delegacia Itinerante, na Aldeia Jaguapiru, para realização de oitivas e registros de ocorrência. O evento faz parte do projeto “MS em ação: Segurança e Integração”, realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso Sul, que conta com a participação de representantes de todas as forças da segurança pública. Órgãos federais, estaduais e municipais estarão na Missão Caiuá prestando diversos serviços.

À Polícia Civil, representada pela Delegacia da Mulher de Dourados participa do evento com a instalação da Delegacia Itinerante, onde estão sendo registradas ocorrências de crimes envolvendo violência doméstica e sexual contra mulheres, bem como oitivas estão sendo realizadas pelas delegadas e escrivães da Unidade Policial. O objetivo é dar andamento célere à quase 100 inquéritos policiais.

Ainda nos dias 22 e 23 serão realizadas palestras pelas Delegadas da DAM, Ana Cláudia Pimentel Malheiros Gomes e Ariana da Silva Gomes, sobre violência doméstica e sexual.

A abertura ocorreu no dia 20 de março de 2023 com a participação do Vice-Governador José Carlos Barbosa, do Diretor de Polícia do Interior Dr. Lupércio Degerone Lucio, do Delegado Regional de Dourados Dr. Adilson Stiguivitis Lima, dentre outras autoridades.