Delegacia Regional de Paranaíba recebe instrução para operação novos armamentos Glock

A Delegacia Regional de Paranaíba – MS, composta pelas cidades de Paranaíba, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Inocência, Cassilândia, Costa Rica e Paraíso das Águas, recebeu nesta quarta-feira, 23/08, uma equipe de instrutores de tiro da Academia de Polícia Civil (Acadepol), que ministrou instrução teórica e prática com relação à disparos de arma de fogo da marca Glock.

Cerca de 100 policiais foram capacitados, dentre eles: delegados, investigadores e escrivães. Foram mais de 5 mil disparos, no período de dois dias, sem qualquer incidente.

A capacitação ocorreu no Clube de Tiro Aparecida do Taboado, espaço gentilmente cedido para a realização do treinamento.