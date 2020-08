A Delegado Ivalda Oliveira Aleixo uma das principais delegadas da Polícia Civil da Capital Paulista foi encontrada baleada hoje (3) dentro do seu apartamento. A Dr. foi encaminhada com um ferimento grave ao ao hospital. No imóvel havia marcas de tiros. A ocorrência foi registrada no 78º DP como lesão corporal. A Perícia não encontrou sinais de arrombamento no imóvel. Foi encontrado no local em cima da pia uma faca e no ralo havia duas cápsulas e um cartucho. O caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.