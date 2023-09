Delegada-Geral Adjunta e titular da 4ªDP são homenageadas pelos relevantes serviços prestados em prol das mulheres

A Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil, Rôzeman Geise Rodrigues de Paula e a Delegada de Polícia Titular da 4ª DP Sueili Araujo Lima Rocha foram agraciadas pela Câmara de Vereadores de Campo Grande, em fechamento da campanha “ Agosto Lilás”, com moção de congratulação pelos serviços prestados à sociedade face ao combate à violência doméstica contra as mulheres.

A entrega da honraria foi feita pessoalmente pelo propositor, o vereador Riverton Francisco de Souza, na data de ontem, 05/09, no Comando Geral da Polícia Militar, sendo também contempladas na ocasião a Subcomandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião e a comandante da 6ªCIPM Tenente Coronel Cleide Maria da Silva.