Delegadas da DEAM presenteiam Delegado-Geral da Polícia Civil, pelo apoio incondicional ao “Agosto Lilás”

Para encerrar a Campanha “Agosto Lilás”, com chave de ouro, as delegadas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), estiveram presentes nesta segunda-feira, 28/08, no gabinete do Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, para entregar a ele uma camiseta, como forma de agradecimento pelo apoio incondicional que foi dado a todas as ações que foram desenvolvidas durante o mês atual, em prol da proteção das mulheres, para que não sejam vítimas de nenhum tipo de violência doméstica ou familiar. Além do Delegado-Geral, outras personalidades da Polícia Civil foram homenageadas.

A entrega foi feita pelas Delegadas: Elaine Benicasa (titular), Maíra Pacheco (adjunta), Analú Lacerda, Riccelly Maria, Marianne Cristine, Rafaela Lobato e Fernanda Piovano.

De acordo com a Delegada Elaine Benicasa, durante todo o mês de agosto foram intensificadas as operações para cumprimento de mandados de prisão, blitz educativas, ação em aldeias indígenas, palestras em todo o estado, tanto para mulheres quanto para homens, com o objetivo de conscientizar sobre a importância de combater e denunciar crimes de violência contra a mulher.

A ação, que faz parte da segunda fase da operação “Bellatrix”, além da DEAM, contou com a participação de todas as Delegacias de Atendimento à Mulher (DAMs), do interior, que também estiveram empenhadas na realização de palestras, cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, além das blitz educativas.