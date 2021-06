O julgamento do delegado Fernando Araújo da Cruz Junior, acusado do homicídio do boliviano Alfredo Rangel Weber acontece nesta quarta-feira (23) por videoconferência. O processo tramita na 1ª Vara Criminal de Corumbá. O delegado está preso na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. O juiz André Luiz Monteiro intimou o réu por meio de uma carta precatória para participar da sessão de julgamento pelo tribunal do júri, por videoconferência, às 7h30. Desde modo Fernando Araújo será escoltado da delegacia até o Fórum em Campo Grande, de onde participa do julgamento. O júri foi inicialmente marcado para abril, mas como a defesa tentou recurso, precisou ser reagendado para junho.