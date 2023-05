Delegado da Polícia Civil palestra em Apae de Dois Irmãos do Buriti

Representando a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o Delegado Dalmar Carlos de Oliveira Filho, da Delegacia de Dois Irmãos do Buriti ministrou palestra sobre principais direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O evento ocorreu na unidade da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), do município.

A palestra foi um convite da associação, para orientar pais e cuidadores sobre os direitos e deveres com as pessoas idosas e com deficiência. Como abordagem principal foram tratados dos crimes previstos nos dois Estatutos.

O objetivo é trazer mais proteção e cuidado aos mais vulneráveis, principalmente pelo alto índice de crimes de estelionato contra idosos que acontecem na atualidade. A atividade realizada pela Polícia Civil reforça seu compromisso de servir e proteger à sociedade.