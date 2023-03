Delegado da Polícia civil salva bebê engasgado

O Delegado da Polícia Civil, Fabrício Dias dos Santos salvou um bebê engasgado no Jardim Tijuca em Campo Grande. Por volta das 12 horas, o delegado saía para almoçar quando avistou uma mulher descalça em prantos pela Avenida Souto Maior. Sem hesitar foi ao socorro da mesma encontrando a mãe com um bebê no colo engasgado. Fabrício verificou que o bebê estava com o corpo mole e com a coloração da pele alterada. O policial pegou a criança no colo e realizou a manobra de Heimlich; salvando o bebê.

Os Bombeiros foram acionado e conduziram a mãe e a criança ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Na unidade hospitalar a criança foi devidamente avaliada e permanece sob observação, aparentemente sem riscos.