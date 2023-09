Delegado-Geral da Polícia Civil da Polícia Civil comemora os altos índices de resolutividade e elucidação de inquérito, revelado em pesquisa

Pesquisa elaborada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, juntamente com a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL/BRASIL), divulgada no último dia 06/09, aponta que a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul é o segundo Estado com melhores índices de resolutividade e elucidação de inquéritos do Brasil, alcançando 94,9%, no ano de 2022. O primeiro lugar do ranking ficou com o Maranhão, com 96,65% e o terceiro com o Mato Grosso que totalizou 93,51%.

O levantamento foi feito nos 26 Estados e no Distrito Federal. O estudo se baseou nos dados disponíveis nas fontes oficiais fornecidos diretamente por cada instituição policial. A análise tem sido promovida desde 2021 pela Comissão e Adepol e abrange as Polícias Civil e Federal.

No âmbito regional, a Região Centro-Oeste foi campeã, com 77,07%, seguida das regiões: Nordeste (67,79%), Norte (61,21%), Sul (60,96%) e Sudeste (52,44%).

Para o Delegado-Geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, esses números se devem ao trabalho árduo dos policiais civis e também aos investimentos feitos em estrutura, pessoal e equipamentos, para que as equipes possam realizar um serviço investigativo de qualidade. “Esses índices só demonstram a qualidade dos nossos policiais, do trabalho que é feito, assim como a dedicação diária que cada um tem, além da gestão e do planejamento que é feito na instituição, proporcionando cada vez mais meios para que o trabalho possa ser desenvolvido”, destacou.