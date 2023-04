Delegado-Geral da Polícia Civil é condecorado pela Polícia Militar, com medalha Tiradentes

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, foi condecorado hoje, 27/04, pela Polícia Militar (PM), com a medalha Tiradentes. A solenidade de outorga aconteceu no pátio do Comando Geral da PM.

A medalha Tiradentes é a mais alta honraria concedida pela Polícia Militar e é conferida a personalidades que se destacam em suas atividades no campo da segurança pública e contribuem para o desenvolvimento e aprimoramento das instituições policiais.

Para Gurgel, receber esta homenagem é motivo de grande alegria. “Uma emoção muito grande, em ser lembrado pela Polícia Militar e ser agraciado com a maior comenda desta instituição que faz um trabalho tão importante para a sociedade e que é parceira histórica da Polícia Civil. É um momento de realização e de muita gratidão a todos os policiais militares do nosso Estado”, comentou.

Essa homenagem é um reconhecimento do trabalho incansável do Delegado-Geral em prol da segurança pública do Estado e da dedicação à Polícia Civil, instituição a qual ele tem se dedicado por anos. A Polícia Civil parabeniza o Delegado-Geral pela conquista da medalha Tiradentes e agradece por sua liderança e comprometimento em tornar a segurança pública do Estado cada vez mais eficiente.