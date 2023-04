Delegado-Geral da Polícia Civil participa do 1º Encontro Interinstitucional promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, participou, na manhã desta segunda-feira, 17/04, do 1° Encontro Interinstitucional, realizado para tratar da criação do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, vítima de violência, que será implantado em breve, em Campo Grande-MS. O evento, organizado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), ocorrerá durante todo o dia, no Bioparque do Pantanal, com a participação de palestrantes de outros estados, que apresentarão casos de sucesso na área.

A intenção é de que no final do encontro, fiquem definidas as tarefas de cada membro da rede com a criação e implantação do Centro de Atendimento Integral e Multidisciplinar da Criança e do Adolescente (CAIMCA). Segundo a Desembargadora Elizabete Anache, que responde pela CIJ, o evento é o início da parceria para a implantação de espaço para reunir, em um mesmo local, os principais programas e serviços voltados para o atendimento integral de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, por meio de equipes multidisciplinares.

Para o Delegado-Geral da Polícia Civil, esta é uma união de esforços para que o projeto possa sair do papel e desta forma promover um atendimento integral e imediato às crianças e adolescentes, vítimas de violência. “Desde o primeiro momento sempre fomos muito atuantes nesta parceria e vamos continuar, seja promovendo a capacitação dos agentes, prestando um bom atendimento, auxiliando na criação e implantação do centro integrado e no plantão 24 horas. Estamos trabalhando diuturnamente para que possamos proteger nossas crianças e adolescentes, da melhor maneira possível”, reforçou.

Além do Delegado-Geral, se fizeram presentes o Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública Adjunto Ary Carlos Barbosa, a Delegada-Titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Anne Karine Trevisan e o Ouvidor-Geral da Polícia Civil, Delegado Márcio Rogério Faria Custódio, que também é presidente da comissão de estudos técnicos, formada para implementar o CAIMCA.

Centro Integrado

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, da Casa da Criança é um projeto a ser concluído a médio prazo. O primeiro passo é conseguir a doação da área de 5 mil metros, que pertence ao Governo Federal, abrir processo licitatório, para dar início à construção do prédio, que ficará em frente à Casa da Mulher Brasileira.

Durante esse trâmite, outras providências estão sendo tomadas, para que os assistidos possam ter atendimento integral. No horário diurno, as crianças e adolescentes são atendidas na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA) e após às 18 horas (durante à semana) e nos sábados, domingos e feriados, emergencialmente, as ocorrências são encaminhadas para o plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), mas em breve será ativado um plantão específico no Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL).

Com informações do TJMS e SejuspMS