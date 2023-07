Delegado-geral e Delegada-geral adjunta da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, recebem a Medalha Dom Pedro II em cerimônia no Corpo de Bombeiros Militar/MS

O Delegado-geral Roberto Gurgel de Oliveira Filho e a Delegada-geral adjunta Rozeman Geise Rodrigues de Paula, da Polícia Civil, foram agraciados com a Medalha Dom Pedro II, a mais alta honraria do Corpo de Bombeiros Militar. A solenidade que celebra o Dia Nacional do Bombeiro, comemorado em 02 de julho, ocorreu nesta quinta-feira, dia 06/07, no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Campo Grande – MS.

Ao todo, foram 56 agraciados, entre autoridades civis e militares, tal condecoração é destinada a homenagear aqueles que prestaram serviços relevantes e notáveis. Receber essa honraria é um símbolo de valor e destaque, evidenciando a importância do trabalho desempenhado pelos agraciados no fortalecimento da segurança pública e na promoção do bem comum.