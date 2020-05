O Delegado Geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul – Marcelo Vargas Lopes – enviou, na noite desta quinta-feira (21), um ofício ao Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta – Comandante-Geral da Polícia Militar – onde manifesta sinceros agradecimentos pelos serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense, por força da mudança de chefia na instituição.

“Oportuno lembrar que ao longo desses anos sempre buscamos trabalhar ombreados, somando esforços, unindo as Forças de Segurança num único objetivo, qual seja, a garantia da segurança da nossa população, servindo-a e a protegendo. Salientamos que Vossa Excelência deixará um legado de competência, comprometimento e união, que certamente será seguido pelos que permanecerão e, mormente, pelo Coronel Marcos Paulo Gimenez, que assumirá a nobre função em questão. Certos de que foi profícua e mui respeitosa a parceria de nossas Instituições ao longo desses anos de Vossa gestão à frente da Polícia Militar, reiteramos nossos votos de estima e prosperidade nessa nova fase.”, conclui.

Créditos: Lucilene Souza