Delegado-Geral participa da abertura da campanha “Agosto Lilás”, em Campo Grande

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, participou nesta terça-feira, 01/08, da abertura da campanha “Agosto Lilás”. Com o tema: “Violência contra a mulher – Ignorar faz de você um cúmplice”, o evento contou com a participação de diversas mulheres, representantes de órgãos e instituições que fazem parte da rede de atendimento e proteção à mulher, além de representantes dos órgãos governamentais e não-governamentais, dos poderes judiciário e legislativo, de gestoras municipais e sociedade em geral.

A solenidade aconteceu no auditório da Academia de Polícia Civil (Acadepol), no Jardim Veraneio, em Campo Grande-MS. Na ocasião, houve palestra com a Delegada Rafaela Lobato, da 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), apresentação teatral e debates sobre o tema.

Em sua fala, o Delegado-Geral falou da importância de se tratar desse assunto, que é o combate à violência contra a mulher. “Não aceito a cultura de violência contra a mulher. Fico feliz em ver tantas pessoas engajadas, cada um em seu segmento, para que a gente possa combater esse tipo de mal, que assola toda a população e que precisa ser tratada e combatida diariamente”, comentou Gurgel, que comparou este tipo de crime, como uma pandemia, semelhante à Covid, que extirpou várias vidas da nossa sociedade.

Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.