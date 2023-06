Delegado-Geral participa do 5º Simpósio Internacional de Segurança e Encontro dos Chefes de Polícia do Brasil

Na última quarta-feira (31/05), o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Roberto Gurgel de Oliveira Filho, participou do 5º Simpósio Internacional de Segurança e Encontro dos Chefes de Polícia do Brasil. O evento, que é promovido pela Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), contou com a participação de 38 especialistas que debateram ferramentas de inteligência, inovação e tecnologia no combate à criminalidade.

Entre os temas discutidos estavam soluções para segurança pública nas escolas, combate a crimes ambientais, segurança nos estádios de futebol, além de painéis temáticos sobre Inteligência Cibernética, Fronteiras, Sistema Penitenciário, Crimes Financeiros, Inovações Tecnológicas e outros.

Durante o evento, a Adepol do Brasil se reuniu com o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC), liderado pelo Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Roberto Gurgel. Na ocasião, Gurgel elogiou trabalho da Adepol do Brasil e se colocou à disposição para trabalhar de forma integrada e sinérgica com a entidade de classe de âmbito nacional.

O Presidente da Adepol do Brasil, Rodolfo Queiroz Laterza, acompanhado pelo Deputado Federal e relator da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, Delegado Fábio Costa (PP-AL), enalteceu o trabalho de Gurgel à frente do colegiado e na chefia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ele reiterou a longa amizade com Gurgel, um antigo colaborador da entidade.

A comitiva de Mato Grosso do Sul contou com a presença, além do Delegado-Geral e Chefe do CONCPC, Dr. Roberto Gurgel, dos Delegados de Polícia Dr. Marcelo Renato Rodrigues de Lima Alonso, Assessor Especializado do Gabinete da DGPC e do Diretor do Departamento de Inteligência Dr Odorico Ribeiro de Mendonça e Mesquita.

“Participar de um evento como esse é de suma importância para buscar atualização e modernidade para a nossa instituição. Além disso, poder reunir-se com os demais Chefes de Polícia é fundamental para trocar experiências e boas práticas, assim como articular a busca pela promulgação da Lei Geral, que é um sonho de todas as Instituições Polícia Civil, espero que possamos avançar ainda mais na melhoria da segurança pública no nosso país.” – Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Roberto Gurgel de Oliveira Filho.