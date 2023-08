Delegados da Polícia Federal visitam a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para fortalecer a integração no combate ao crime organizado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul recebeu a visita dos Delegados da Polícia Federal, Dr. Marcelo Botelho e Dr. Leonardo Caetano. O encontro teve como objetivo principal discutir a assinatura de um termo de cooperação entre as duas instituições de segurança para a integração das instituições.

Trata-se da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), um projeto inovador e estratégico que visa a cooperação e integração entre diversas instituições de segurança pública no combate ao crime organizado.

O FICCO reúne diferentes Instituições como a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Agencias de Inteligência entre outros, em um esforço conjunto para enfrentar de maneira eficaz as atividades criminosas complexas, como o narcotráfico, o contrabando, o tráfico de armas e outras formas de delinquência organizada. O principal objetivo da FICCO é superar as barreiras que, por vezes, limitam as operações de combate ao crime.

A integração das forças de segurança é um passo crucial para aprimorar as operações de combate ao crime em nosso Estado. A parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Federal, representa um marco significativo nesse compromisso mútuo de garantir a segurança e tranquilidade da população sul-mato-grossense.

O projeto, que já se mostra bem-sucedido em várias regiões do Brasil, busca trazer essa mesma eficácia para MS, otimizando recursos, compartilhando informações e expertise, e fortalecendo a capacidade de resposta às ameaças do crime organizado.

A criação do termo de cooperação entre as duas instituições de segurança pública também ressalta a importância da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) no contexto da segurança estadual.