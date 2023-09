Delegados do GARRAS Marcam Presença no II Seminário Bancário de Prevenção e Repressão ao Crime Organizado

Hoje, 13 de setembro, o cenário da segurança pública ganha destaque com a participação do Delegado Titular e Adjunto do GARRAS, Dr. Fábio Peró e Dr. Pablo Sartori, no II Seminário Bancário de Prevenção e Repressão ao Crime Organizado. Esse evento de renome nacional reúne os maiores nomes do segmento em um dia repleto de conhecimento e colaboração, fortalecendo a luta contra o crime organizado.

O Grupo Armado de Repressão a Roubos a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (GARRAS) é uma unidade da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul especializada no combate a crimes financeiros e ao crime organizado. A presença dos Delegados Fábio Peró e Pablo Sartori no II Seminário Bancário demonstra o comprometimento e a expertise da polícia no enfrentamento desse tipo de crime.

O II Seminário Bancário de Prevenção e Repressão ao Crime Organizado destaca-se por reunir especialistas de renome, debates e palestras sobre estratégias de combate a crimes financeiros, lavagem de dinheiro, roubo a bancos e outras atividades criminosas que afetam o setor bancário e a sociedade como um todo.

Os Delegados Fábio Peró e Pablo Sartori trazem consigo não apenas a experiência das operações bem-sucedidas conduzidas pelo GARRAS, mas também a determinação em aprender com os melhores, aprimorar suas habilidades e fortalecer as parcerias que são essenciais para a segurança pública.