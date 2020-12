CAMPO GRANDE/MS- Toda celeuma foi motivada pelo fato do vereador Delei Pinheiro (PSD) ter concorrido o pleito à Câmara Municipal de Campo Grande nas eleições realizadas no dia 29 de Novembro, oportunidade em que conseguiu 3.850 votos, o suficiente para ser eleito, porém, sua candidatura estava sub judice, pois, não havia feito biometria em 2018. Diante disso, ele estava inelegível, já que não tinha título de eleitor. Mas mesmo assim concorreu à disputa. O TRE-MS havia indeferido sua eleição, mas Delei recorreu ao TSE conseguiu reverter a situação.

Diante da decisão da justiça, o TRE marcou para esta Sexta-feira (18) a recontagem dos votos e haverá mudanças com relação aos eleitos anteriormente. A vereadora Dharleng Campos perderá a cadeira que havia conquistado. Ela foi a menos votada (1,782 votos) entre os 29 eleitos. Mas a própria Dharleng e o partido dela, PDB, já garantiram que recorrerão da decisão da Justiça eleitoral. A vereadora disse que está tranquila, pois, concorreu as eleições de forma limpa, e não pode perder a cadeira para quem tem histórico que o condena.

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) fara a recontagem dos votos amanhã (18), a partir das 14 horas, na sede da 8° Zona Eleitoral de Campo Grande, localizada no Parque dos Poderes. O juiz eleitoral Paulo Afonso de Oliveira convocou os interessados, além de representantes do Ministério Público Eleitoral e da OAB-MS para acompanhar a recontagem dos votos.