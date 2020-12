Após a reabertura do cadastro eleitoral na quarta-feira (9), Delei Pinheiro fez a biometria para regularizar a sua situação na Justiça Eleitoral. Esse recadastramento deixa o candidato do PSD perto de uma vaga na Câmara de Campo Grande. Isto porque a sua ausência no TSE para a revisão biométrica de 2018 foi o que motivou o cancelamento do seu título de eleitor e consequentemente indeferiu seu registro nas eleições desde ano.

Regularizado, Delei agora obteve a certidão do TER-MS no qual comprova estar quite com a Justiça Eleitoral. Na noite de quarta-feira (9) a defesa apresentou um pedido de recurso contra a sua impugnação para que a regularização seja reconhecida e o veto a sua candidatura seja derrubado.

ELEIÇÃO

Delei Pinheiro computou nas eleições de 15 de novembro 3.850 votos que ficaram anulados sob judice, em razão do indeferimento da candidatura. Contudo se a Justiça Eleitoral derrubar a impugnação seus votos passam a ser válidos o que provocaria uma nova totalização dos resultados da eleição. Assim o PSD deverá ganhar uma vaga na Câmara.

MDB

Em contrapartida o MDB poderá perder um de suas três cadeiras. Essa mudança tiraria a reeleição de Dharleng Campos (MDB). A vereadora obteve 1.782 votos. Ela e o MDB ingressaram com pedidos de intervenção para figurarem como terceiros interessados no recurso contra impugnação de Delei.

PROCESSO

O processo agora está aguardando decisão. O relator do recurso o juiz Djailson de Souza em despacho nesta quinta-feira (10) deu um dia para a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Isto também se faz para Dharleng e o MDB, sobre a regularização da biometria de Delei Pinheiro.